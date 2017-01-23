(Görüntülü Haber) Suriye'de barışın görüşüleceği Astana görüşmeleri başlıyor
23 Ocak 2017 Pazartesi 09:33
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