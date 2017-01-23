(Görüntülü Haber) "Suriye'de barış"ın görüşüleceği Astana görüşmeleri başladı

Güldena Nabiyeva / Astana, 23 Ocak () – Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov Suriye konulu Astana görüşmesinin resmi açılışını yaptı.

Abdrahmanov, resmi açılışı Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, “Kazakistan BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak Ortadoğu'da barışın ve istikrarın sağlanmasını istiyor” mesajını okuyarak yaptı.

Nazarbayev mesajında, Suriye krizinin çözümünün, taraftarın sorunları masaya yatırarak görüşmesi olduğunu vurgularken, 2015 yılında Astana'da Suriye’deki muhalif gruplar arasında iki defa görüşme yapıldığını hatırlattı. Abdrahmanov Kazakistan’ın, Suriye mültecileri için 700 bin dolarlık yardımda bulunduğunu ve 500 tonluk insani yardım malzemesi gönderildiğini öne sürdü.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün ve yarın düzenlenecek olan ve Suriye'de barışı temin etmesi amaçlanan görüşme Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının girişimi ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in desteği ile düzenleniyor.

Suriye hükümet delegasyonunun başkanı Beşar el Cafari, amaçlarının daha geniş bir siyasi çözüm öncesinde ateşkes anlaşmasını güçlendirmek olduğunu söyledi.

Görüşmelerin sadece Suriyeliler arasında olduğunu söyleyen Caferi, Türkiye'nin kuzey Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı harekatına gönderme yaparak, "Türkiye Suriye'nin egemenliğini ihlal ediyor, dolayısıyla Suriye-Türkiye diyalogu diye bir şey yok" dedi.

Konferansı düzenleyen ülkelerden Rusya ve Türkiye davet ederken, İran'ın karşı çıkması nedeniyle ABD konferansa resmi bir heyet göndermedi; ancak, ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi Georga Krol gözlemci olarak katıldı.

Türkiye de, Astana konferansına Dışişleri Bakanlığı'ndan bir teknik heyetle katılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Toplantı salonuna giriş

- Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov konuşması