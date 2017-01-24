(Görüntülü Haber) Suriye'de ateşkesin denetimi ve uygulaması için üçlü mekanizma kurulacak (3)

Güldena Nabiyeva / Astana, 24 Ocak () – Kazakistan Dışişleri Bakanı Hayrat Abdrahmanov, Suriye'de ateşkesin denetimi ve uygulaması için üçlü mekanizma kurulacağını ve bölgedeki durumu bu üçlü mekanizmanın denetleyeceğini söyledi.

Astana’da gerçekleştirilen "Suriye’de Barış"ın görüşüldüğü toplantıdan sonra bir açıklama yapan Abdrahmanov, “Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını sağlamak için anlaştı. Suriye'de ateşkesin denetimi ve uygulaması için üçlü mekanizma kurulacak ve bölgedeki durumu bu üçlü mekanizma denetleyecek. Suriye'de çözüme uluslararası toplumun katkı sağlaması büyük önem taşıyor” dedi.

Suriye hükümeti ve muhalefetin Cenevre'de 8 Şubat'ta düzenlenecek toplantıya çağrıldığını vurgulayan Abdrahmanov, BM ve düzenleyici devletlerin, çözümün askeri değil, siyasi olması gerektiğine inandığının altını çizerek, "Suriye'de çözüme uluslararası toplumun katkı sağlaması büyük önem taşıyor" diye ekledi.

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- Kazakistan Dışişleri Bakanı Hayrat Abdrahmanov basın açıklaması

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