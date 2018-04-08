Süleyman Soylu ve Nurettin Canikli Kabil'de, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve beraberlerindeki heyet Kabil’de, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki jandarma ve askerler ile kahvaltıda buluştu. Görüntü Dökümü ----------------------- -Soylu ve Canikli'nin ziyaretinden görüntüler Haber : ANKARA ()
(Görüntülü Haber) Süleyman Soylu ve Nurettin Canikli Kabil'de, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti
Süleyman Soylu ve Nurettin Canikli Kabil'de, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret etti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve beraberlerindeki heyet Kabil’de, Afganistan Türk...
08 Nisan 2018 Pazar 15:29
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