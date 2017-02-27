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(Görüntülü Haber) Strasbourg karnavalı izleyenleri coşturdu

Strasbourg 25. Karnaval geçidi dün günü yapıldı. Karnavalı izleyenler müzik eşliğinde karnaval gruplarına eşlik ederek caddelerde dans etti. Rengarenk kostümler, sanat eseri balon, uçurtmalar, çocuklara hediye verilen şekerleme ürünleri...

Strasbourg 25. Karnaval geçidi dün günü yapıldı. Karnavalı izleyenler müzik eşliğinde karnaval gruplarına eşlik ederek caddelerde dans etti. Rengarenk kostümler, sanat eseri balon, uçurtmalar, çocuklara hediye verilen şekerleme ürünleri en başta çocukları sevindirdi. Yoğun güvenlik önlemlerin alındığı karnaval geçidi polis eskortu ve özel güvenlik elemanların eşliğinde yapıldı. Karnaval güzergahın etrafında caddeler, kavşaklar demir bariyer ve damperli kamyonlarla trafiğe kapatıldı. Almanya?dan gelen karnaval grupları el yapımı ahşap cadı maskeleriyle karnavala ayrı bir renk kattı. Tören geçidinde ?Samba? dansların yoğun olması cadde kenarında izleyenleri adeta coşturdu. Karnaval grupları geçit esnasında izleyenleri konfeti yağmuruna tuttu. 2017 Yılın Son Karnaval Geçitleri Yapılıyor Karnaval Almanya?da son üç gününü doyasıya yaşıyor. 27 şubat Pazartesi günü Almanya?nın çoğu kentlerinde karnaval geçitleri yoğun güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Karnaval geçit törenlerin en büyüğü Köln ve Düsseldorf kentlerinde öğlen vakti saat 11.30 sıralarında başlıyor. Almanya?da beşinci mevsim olarak adlandırılan karnaval eğlenceleri 1 mart Çarşamba günü gece saat 23.11?de sona eriyor.

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