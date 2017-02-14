(Görüntülü Haber) Stoltenberg: NATO'nun gücü güvenlik zorluklarını aşacak kapasitede

İstanbul, 14 Şubat () - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın "birbirine bağlılığı ve gücünün, günümüzde yaşanan "güvenlik zorlukları"nı aşacak kapasitede olduğunu söyledi. NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Stoltenberg, önümüzdeki iki gün boyunca NATO Savunma Bakanları’nın müttefik devletlerin daha zorlayıcı bir güvenlik ortamı yaratılması talebini görüşeceklerini ve bu toplantıda transatlantik bağın ne kadar önemli ve güçlü olduğunun bir kez daha görüleceğini söyledi. Stoltenberg, güvenlik konusunda zorluklar yaşanan bu günlerin NATO için çok önemli olduğunu ancak NATO çatısı altında kurulan ittifakın birbirine bağlılığı ve gücünün bu zorlukları aşacak kapasitede olduğunu söyledi. NATO’nun temellerinin Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki bağ üzerine kurulduğunu söyleyen Genel Sekreter, bu bağın kırılamaz olduğunu belirterek, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın ortak tehditlere karşı birlik olduğunu ve bu durumun iki taraf için de yararlı olduğunu söyledi. NATO’nun küresel zorluklarla mücadele etmek için kendini adapte ettiğini söyleyen Stoltenberg, Temmuz ayında gerçekleştirilen Varşova Zirvesi’nde alınan kararların uygulanmaya başlandığını ekledi. Stoltenberg, “NATO’nun caydırıcılığı ve gücünü arttırmak için çokuluslu silahlı kuvvetlerimizi ittifakımızın doğusuna mevzilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda güney sınırımızda güvenliği sağlamak için, olası krizlere hızla müdahale edebilmek adına gelişmeleri tahmin etme becerilerimizi de geliştiriyoruz” dedi. NATO’nun devamlı olarak uyum sağladığı gelişmeler konusunda müttefiklerin eşit derecede sorumluluk aldığını ve bu eşit sorumluluk ve artan savunma maliyetlerinin NATO’nun temeli oluşturduğunu söyleyen Stoltenberg, “Bu durumun önemini Savunma Bakanları Toplantısı’nda da dile getireceğiz” diye ekledi.