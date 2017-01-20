İstanbul, 20 Ocak () - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Suriye'nin geleceğinin görüşüleceği müzakerelerden ülkenin Devlet Başkanı Beşar Esad'ı dışlamaya çalışmanın "artık gerçekçi bir yaklaşım olmadığını" söyledi. BBC Türkçe'nin haberine göre, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Şimşek, "Pragmatist olmalıyız. Gerçekçi olmalıyız. Sahadaki gerçekler fazlasıyla değişti. Türkiye artık Esad'sız bir anlaşma için ısrar edemez. Gerçekçi değil" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Şimşek: Esad'ın müzakerelerden dışlanması artık gerçekçi değil
İstanbul, 20 Ocak () - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Suriye'nin geleceğinin görüşüleceği müzakerelerden ülkenin Devlet Başkanı Beşar Esad'ı dışlamaya çalışmanın "artık gerçekçi bir yaklaşım olmadığını"...
20 Ocak 2017 Cuma 17:05
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