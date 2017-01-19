Davos, 19 Ocak () - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, doların daha da fazla değer kazanmasının, gelişmekte olan ülkeler için kötü bir gelişme olacağı uyarısında bulundu. İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda G20 ülkeleri ve büyüme konulu panelde konuşan Şimşek, ABD'den gelen işaretlerin, doların daha da değer kazanabileceği yolunda olduğuna ve bunun gerçekleşmesinin gelişmekte olan ülkeler için "kötü bir gelişme" olacağına dikkat çekti. Şimşek, "ABD'den gelen sinyaller biraz karışık da olsa, doların güçleneceğini gösteriyor. Böyle bir durumun gerçekleşmesi, gelişmekte olan piyasalar için kötü bir gelişme olur" diye uyardı.
(Görüntülü Haber) Şimşek: Doların daha da değer kazanması gelişmekte olan ülkeler için kötü gelişme
Davos, 19 Ocak () - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, doların daha da fazla değer kazanmasının, gelişmekte olan ülkeler için kötü bir gelişme olacağı uyarısında bulundu. İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda...
19 Ocak 2017 Perşembe 14:55
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