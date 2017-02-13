(Görüntülü Haber) 'Sanatta din, dil, ırk yoktur ve sanat dışlanamaz sergisi' sunumu gerçekleşti 2

Ercan KARATAŞ / MÜNİH,() - ALMANYA`nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih`te 'Sanatta din, dil, ırk yoktur ve sanat dışlanamaz başlığı adı altında diplomasını bu yıl alacak olan Ece Gauer Münih Güzel Sanatlar Akademisi'nin binasında bir diploma sergisi sundu. İstanbul doğumlu 32 yasındaki Ece Gauer özgeçmişini anlatmak için kısa bir konuşma yaptı. Ece Gauer, "Üç yaşından beri sürekli resim yapardım ve daha sonra 1999 ile 2003 yıl arası İstanbul Fransız lisesinde Fen bölümünde okudum. Hafta sonları resim kurslarına katılıyordum ve lisede de bu böyle devam etti." ÜNİVERSİTEYİ RESIM BÖLÜM BİRİNCİSİ OLARAK BİTİRDİ VE BİRÇOK ÖDÜL ALDI 2004 ile 2007 yıl arası Fransa`da moda tasarımı ve pazarlamasını okuyan Ece bu alanda çalışarak aynı anda resim yapmaya devam ettiğini belirterek ve Almanya'ya gelişini şöyle anlatı: "2010 senesinde Erasmus öğrenci değişim programıyla Almanya Münih Erasmus'ta başladım ve bu zamanda itibaren çeşitli yarışmalarda ödüler aldım. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesini 2012 yılında resim bölüm birincisi olarak bitirdim ve Sabancı ödülüne laik görüldüm. Münih'te Axel Kassebohmer Atölyesinde eğitimime devam ettim. Mimar Sinan Üniversitesi'nde daha klasik bir eğitim ve Türk sanat tarihini alıyoruz. Münih'te ise daha çok sanatçı olmayı öğretiyorlar ve çok yazılı ve çizili dersimiz olmadı. Örneğin, hayatta sanat piyasasında nasıl ayakta kalabilir ya da resimde kendinizi nasıl ifade edebilirsiniz, bunları öğreniyoruz." "VATANIMDA UZAK OLMAM YENİ BİR BAKIŞ AÇISI VERDİ VE BİR DENEYİM OLDU BENİM İÇİN" Ece Gauer kendi vatanında uzak ve başka bir kültür ve perspektif ile Almanya`da bu Akademi`de olmasını kendisine başka bir bakış açısı verdiğini ve bir deneyim olduğunu belirti. Akademide fazla Türk olmadığını söyleyen Ece Gauer, kendi dönemimde mezun olan tek Türk sadece kendisi olduğunu açıklayarak daha çok Kore, Japonya ve Alman olduğunu belirtti. Ece Gauer sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul ve aynı anda burada ikametim var ve aile, eş dost ziyaretleri oluyordu. Ayrıca yavaş yavaş sergiler olmaya başladı. İki hafta önce Cadde Bostan Kültür merkezinde Türkiye'deki ilk kişisel sergim oldu. Daha önce Karma sergilerine katılmıştım. Benim resimlerimde doğu ve batı sentezi ön planda ve Geometrik şekiller, İslam motifler, desenler ağırlıkta. Zaman zaman batı motifleri de harmanlayabiliyorum. Misal kilise ve camilerdeki motifler bir araya gelip birleşiyorlar. Doğu ve batı motiflerini bir araya getirirken birde dayandığım tema süflilik. Bununda zaten sevgi ile ilgili ilintisini ortaya çıkarmak istiyorum." "SANATI SEVGİ, TEKLİK VE BİRLİK ÜZERİNDE ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM" ce Gauer, Avrupa'da özelikle Almanya'da sanat piyasasında Türklerin adının çok azla duyulmadığını belirtti. Kendi hocasıyla birlikte zaman zaman tartışmalarda Türk'ten, hatta Türk bir kadından sanatçı olması gerektiği ve sanatta dil, din, ırk ayrımı olmamasının önemini belirtti. Hayatta her şeyin sevgi üzerine olduğunu vurgulayan Gauer, Hans Holbeinin 1500 yılarında yaptığı İsa'nın resmini bugünlerde doğu motifleriyle tekrar canlandırmak istediğini söyleyerek, "Sanatı daha çok provokatif değil de daha sevgi, teklik ve birlik üzerinde anlatmaya çalışıyorum" dedi. ERASMUS NEDİR? Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlanmaktadır.