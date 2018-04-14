ŞAMA HAVA SALDIRISI - 3 (FRANSA'YA AİT SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANMASI)
(Görüntülü Haber) ŞAMA HAVA SALDIRISI - 3 (FRANSA'YA AİT SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANMASI)
ŞAMA HAVA SALDIRISI - 3 (FRANSA'YA AİT SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANMASI)
14 Nisan 2018 Cumartesi 08:08
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