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(Görüntülü Haber) Saakaşvili'nin sığınmacılık başvurusu reddedildi

Deniz Berktay / Kiev, 5 Şubat () - Gürcistan’da iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Gürcistan’ın yeni yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Mihail  Saakaşvili’nin Ukrayna’ya yaptığı siyasi sığınmacılık başvurusu,...

Deniz Berktay / Kiev, 5 Şubat () - Gürcistan’da iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra Gürcistan’ın yeni yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Mihail  Saakaşvili’nin Ukrayna’ya yaptığı siyasi sığınmacılık başvurusu, Kiev İdari Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi. 


Siyasi sığınmacılık başvurusu bugün Kiev İdari Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilen Mihail Saakaşvili duruşması sırasında mahkemenin tutumunu protesto ederek dışarı çıktı. Mahkemenin kararı ile  avukatlarının ilgileneceğini, kendisinin ise, bu pazar günü yapacakları protesto gösterisine odaklanacağını söyledi. Mahkemenin kararının ardından yaptığı açıklamadaysa Saakaşvili, bu kararın mahkemenin değil, Ukrayna Cumhurbaşkanı petro Poroşenko’nun kararı olduğunu ifade etti. Saakaşvili’nin avukatlarından Ruslan Çornolutskiy, yaptığı açıklamada, mahkemenin bu kararının Ukrayna yönetimine, Saakaşvili’nin Ukrayna’dan yasadışı şekilde sınırdışı edilmesi için gereken zemini sağladığını ifade ederek, kendilerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil olmak üzere, gerekli bütün yargı makamları nezdinde temyiz için girişimlerde bulunmayı sürdüreceklerini kaydetti. 

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