Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Mayıs () - 15. yüzyılın Avrupa şövalye yarışmaları dahil, günün yaşamının bire bir yansıtıldığı ortaçağ festivali etkinlik büyük ilgi uyandırdı. Ziyaretçilerin adımını attığı anda kendisini ortaçağda hissettiren festivalde, giyim tarzından festival alanında satılan yiyeceklere kadar her şey ortaçağ havasında. Moskova'da Kalomenskaya parkta gerçekleştirilen "St. George's Turnuvası" da atlı şövalyelerin kıyasıya rekabetine sahne oldu. (Fotoğraflı)
(Görüntülü Haber) Rusya’da ortaçağ festivali düzenlendi
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Mayıs () - 15. yüzyılın Avrupa şövalye yarışmaları dahil, günün yaşamının bire bir yansıtıldığı ortaçağ festivali etkinlik büyük ilgi uyandırdı. Ziyaretçilerin adımını attığı anda kendisini...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:32
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