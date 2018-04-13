Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,12 Nisan () Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve müttefiklerini, kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle Suriye'ye karşı askeri harekattan kaçınmaya çağırdı. Önceliğin 'savaş tehlikesini önlemek' öldüğünü vurgulayan Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ancak ne yazık ki, Washington'dan gelen mesajları göz önüne aldığımızda, hiçbir olasılığı gözardı edemeyiz. Çok kabadayılar" diye konuştu. Nebenzia, "Onlar orada, Suriye'de olduğumuzu biliyorlar, herhangi bir tehlikeli gelişmeyi önlemek için uygun kanallar olmasını diliyorum. Gerilimin artıp çatışma çıkması tehlikesi, Suriye'ye saldırıdan daha da yüksek, çünkü ordumuz orada. Bu yüzden durum çok tehlikeli. Bizim önceliğimiz ABD-Rusya arasında herhangi bir çatışmayı önlemek ama bu çatışma çıkması da olasılık dışı değil" dedi.
(Görüntülü Haber) Rusya'dan ABD'ye: Çok kabadayılar
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,12 Nisan () Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve müttefiklerini, kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle Suriye'ye karşı askeri harekattan kaçınmaya çağırdı. Önceliğin...
13 Nisan 2018 Cuma 10:35
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