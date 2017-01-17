(Görüntülü Haber) Ruhani: Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye sorununu çözebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran, Türkiye ve Rusya’nın birlikte hareket etmesi durumunda Suriye sorununu çözebileceğini ifade etti. Yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Ruhani; İran, Türkiye ve Rusya’nın Astana müzakereleri için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. Ruhani,“Tüm çabamız Astana’nın Suriye’deki tüm sorunların çözümü için bir başlangıç olup son adım olmamasına yöneliktir” dedi. İran Cumhurbaşkanı , “İran, Türkiye ve Rusya birlikte Halep ve Suriye’de ateşkes sağlayabiliyorsa, bu mesele bu üç ülkenin etkin güç olduğu ve bu işi birlikte çözebileceğiniz gösteriyor” diye konuştu.