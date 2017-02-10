(Görüntülü Haber) Ruhani, Trump’a sert çıktı

Ekber Karabağ, Tahran, 10 Şubat () - İran’da İslam Devrimi’nin 38'inci yıldönümü ülke genelinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’daki kutlamalarda yaptığı konuşmada isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Ülkenin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlere katılan milyonlarca İranlı, ABD’nin İran’a yönelik son günlerdeki saldırgan tutumunu protesto etti. ABD, İsrail ve İngiltere karşıtı sloganlar atan kalabalık, Trump’ın fotoğraflarını ayaklarıyla çiğnedi. Başkent Tahran’da Azadi (Özgürlük) Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, devrimin ilkelerine bağlılıkları ifade eden sloganlar atıp, devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni ile ülke lideri Ayetullah Hamaney’in posterlerini taşıdı. TRUMP’A ACEMİ GÖNDERMESİ Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, törende yaptığı konuşmada, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı. Ruhani, “ABD’de ve bölgede bazı acemiler iktidara gelmiştir. Onların hepsi saygıyla İran halkıyla konuşmaları gerektiğini bilmeliler” diye konuştu. GERGİNLİKTEN YANA DEĞİLİZ ANCAK… İran’ın bölgede ve dünyada gerginlikten yana olmadığını söyleyen Ruhani, “ancak ülkemize göz dikenlerin karşısına güçlü bir şekilde dikiliriz” ifadesini kullandı. Ruhani, “Halkımızın tehditlere karşı cevabı sert olacaktır. Devletimizi ve silahlı kuvvetlerimizi tehdit edenler, İran halkının dayanışma içinde olduğunu ve düşmanlara karşı sonuna kadar direneceğini bilmeli” dedi. Ayetullah Humeyni liderliğinde 1979 yılında kurulan İslam Devrim ile Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine son verilerek yerine İslam ilkelerini esas alan İran İslam Cumhuriyeti kurulmuştu.