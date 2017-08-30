İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan yönetimini terörist grupları desteklemekle suçlayarak, "Riyad, bu yöntemle sonuç alınamayacağını anlamalı ve herkesin zararına olan terörizmi desteklemekten vazgeçmelidir "dedi. Devlet televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ruhani," Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesi ve terör gruplarını desteklemesi bu ülkeyle yaşadığımız sorunların başında gelmektedir. Bu iki sorun çözülürse aramızda ciddi sorun kalacağını düşünmüyorum" diye konuştu. Ruhani, Riyad yönetimine güvenmemelerime rağmen bu sene aldıkları güvencenin ardından bu ülkeye hacı gönderdiklerini söyleyerek, bunun ilişkileri düzeltmek için olumlu ortam oluşturacağını kaydetti. Görüntü Dökümü: TV Kaydı Cumhurbaşkanı Ruhani'nin devlet televizyonuna verdiği demeç
(Görüntülü Haber) Ruhani: Suudi Arabistan terörü desteklemekten vazgeçmeli
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suudi Arabistan yönetimini terörist grupları desteklemekle suçlayarak, "Riyad, bu yöntemle sonuç alınamayacağını anlamalı ve herkesin zararına olan terörizmi desteklemekten vazgeçmelidir "dedi. Devlet...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:05
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