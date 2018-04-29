Ekber Karabağ / Tahran, 29 Nisan () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tutumunu eleştirdi. İran'ın başkenti Tahran'da İşçi Günü münasebetiyle düzenlenen toplantıda konuşan Ruhani, Trump'ın ismini zikretmeden, ABD Başkanı'nı sert ifadelerle eleştirdi. Ruhani, "ABD'de İran'a yönelik sürekli kötü sözler söyleyen biri, İran İslam Cumhuriyeti'nin devriminin 40'ıncı yılını göremeyeceğini söylemiş. Şu an devrimimizin 40'ıncı yılındayız ve inşallah 11 Şubat'ta daha fazla başarı elde ederek devrimimizin 41'inci yılını kutlayacağız" dedi. Fotoğraflı Görüntü Dökümü: Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkent Tahran'da yaptığı konuşma
(Görüntülü Haber)Ruhani'den Trump'a sert sözler
Ekber Karabağ / Tahran, 29 Nisan () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tutumunu eleştirdi. İran'ın başkenti Tahran'da İşçi Günü münasebetiyle düzenlenen toplantıda konuşan Ruhani, Trump'ın...
29 Nisan 2018 Pazar 15:15
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