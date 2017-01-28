Ekber Karabağ / Tahran, 28 Ocak () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meksika sınırına duvar öreceğini söyleyen ABD’nin yeni cumhurbaşkanı Donald Trump’ın tutumuna isim vermeden tepki gösterdi. Turizm konulu başkent Tahran’da düzenlenen toplantıda konuşan Ruhani, “Bugün halklar arasında duvar örülecek gün değildir. Yıllar önce Berlin Duvarı’nın yıkıldığını unuttular mı? Halklar arsında duvar varsa bile kaldırılmalıdır. Günümüz dünyası çeşitli topraklardaki halklar arasına mesafe konulacak dünya değildir” diye konuştu. Başta İran devlet televizyonu, ülke medyası Ruhani’nin sözlerini Trump’ın politikalarına tepki şeklinde yorumladı. Meksika sınırına duvar örülmesine karar veren Trump, ayrıca aralarında İran vatandaşlarının da olduğu yedi Müslüman ülke vatandaşına vize sınırlaması getiren karara imza attı.
(Görüntülü Haber)Ruhani: Bugün halklar arasında duvar örülecek gün değildir
Ekber Karabağ / Tahran, 28 Ocak () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meksika sınırına duvar öreceğini söyleyen ABD’nin yeni cumhurbaşkanı Donald Trump’ın tutumuna isim vermeden tepki gösterdi. Turizm konulu başkent Tahran’da...
28 Ocak 2017 Cumartesi 14:12
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