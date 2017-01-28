Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sabiha Gökçen'in işgali davası; sanıkların tahliye talepleri reddedildi
Sabiha Gökçen'i işgal davasında tahliye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitler acımasız bir şekilde yolsuzluk yapıyor
Şehircilik Şürası'nda müteahitlere yolsuzluk suçlaması
Başbakan Yıldırım: Atatürk'ün partisine ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı?
Gençlere 54 milyon lira GENÇDES...

(Görüntülü Haber)Ruhani: Bugün halklar arasında duvar örülecek gün değildir

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Ocak () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meksika sınırına duvar öreceğini söyleyen ABD’nin yeni cumhurbaşkanı Donald Trump’ın tutumuna isim vermeden tepki gösterdi. Turizm konulu başkent Tahran’da...

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Ocak () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meksika sınırına duvar öreceğini söyleyen ABD’nin yeni cumhurbaşkanı Donald Trump’ın tutumuna isim vermeden tepki gösterdi. Turizm konulu başkent Tahran’da düzenlenen toplantıda konuşan Ruhani, “Bugün halklar arasında duvar örülecek gün değildir. Yıllar önce Berlin Duvarı’nın yıkıldığını unuttular mı? Halklar arsında duvar varsa bile kaldırılmalıdır. Günümüz dünyası çeşitli topraklardaki halklar arasına mesafe konulacak dünya değildir” diye konuştu. Başta İran devlet televizyonu, ülke medyası Ruhani’nin sözlerini Trump’ın politikalarına tepki şeklinde yorumladı. Meksika sınırına duvar örülmesine karar veren Trump, ayrıca aralarında İran vatandaşlarının da olduğu yedi Müslüman ülke vatandaşına vize sınırlaması getiren karara imza attı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.