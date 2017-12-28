İrfan Sapmaz / Ramallah, 28 Aralık () - ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi üzerine başlayan protesto gösteriler devam ediyor. Ramallah'ta yüzlerce Filistinli protestocu İsrail askerlerine taş atarken İsrail askerleri protestoculara gaz bombalarıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenlere ise sağlık görevlileri müdahale ettiler. (Fotoğraflı)
(Görüntülü Haber) Ramallah'ta göstericilerle İsrail askerleri arasındaki çatışmalar devam ediyor (4)
İrfan Sapmaz / Ramallah, 28 Aralık () - ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi üzerine başlayan protesto gösteriler devam ediyor. Ramallah'ta yüzlerce Filistinli protestocu İsrail askerlerine taş atarken...
28 Aralık 2017 Perşembe 16:46
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