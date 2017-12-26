İrfan Sapmaz / Ramallah, 26 Aralık () - ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi üzerine başlayan protesto gösterilerinin şiddeti azaldı. Ramallah'ta protestocuların bugün yollarda sloganlar atarak yürüdükleri ve ateş yaktıkları görülürken, İsrail askerleri protestoculara gaz bombalarıyla müdahale etti. Gazdan etkilenenlere ise sağlık görevlileri müdahale ettiler.
(Görüntülü Haber) Ramallah'ta çatışmaların şiddeti hafifledi
İrfan Sapmaz / Ramallah, 26 Aralık () - ABD'nin Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi üzerine başlayan protesto gösterilerinin şiddeti azaldı. Ramallah'ta protestocuların bugün yollarda sloganlar atarak yürüdükleri...
26 Aralık 2017 Salı 17:22
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