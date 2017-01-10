(Görüntülü Haber) Rafsancani son yolculuğuna uğurlanıyor
Önceki gün yaşamını yitiren İran’ın önde gelen politikacılarından eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, sevenlerinin katıldığı törenle toprağa veriliyor.
10 Ocak 2017 Salı 11:01
Önceki gün yaşamını yitiren İran’ın önde gelen politikacılarından eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, sevenlerinin katıldığı törenle toprağa veriliyor.
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