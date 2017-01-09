(Görüntülü Haber) Rafsancani için ailesi tören düzenledi

Ekber Karabağ / Tahran, 9 Ocak () - Haşimi Rafsancani için bugün ailesi tarafından düzenlenen veda merasimine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ülkenin önde gelen birçok ismi katıldı. Törende Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gözyaşlarını tutamadı. Dün 82 yaşında hayatını kaybeden İran eski Cumhurbaşkanı Ayetullah Ali Ekber Haşimi Rafsancani, devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni’nin mezarın bulunduğu alanda toprağa verilecek. Yarın Tahran Üniversitesi’nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek olan Rafsancani için cenaze namazını ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldıracak. Rafsancani’nin toprağa verileceği yarın ülkede resmi tatil ilan edilirken; 3 gün boyunca da ülkede yas ilan edildi. 1979 yılında kurulan İran İslam Devrimi'nin kurucu liderlerinden olan Rafsancani, devrim süresince ülkedeki liderlik makamı dışında hemen hemen tüm kilit pozisyonlarda rol aldı. Rafsancani, dün akşam kalp rahtsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Görüntü Dökümü: ----------- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Haşimi Rafsancani için düzenlenen veda merasiminde Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize ve diğer aile fertleri Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gözyaşlarını tutamadı.