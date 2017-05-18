(Görüntülü Haber) Putin: ABD’deki siyasi şizofreni devam ediyor (2)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Beyaz Saray’da Rus Dışişleri ile yaptığı görüşmede bazı çok gizli bilgileri paylaştığı iddiası üzerine “eğer doğru ise bu bilgiler bana da iletilmedi diyerek” espri yaptı. Putin, geçen hafta Beyaz Saray’da Trump ile görüşen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Oval Ofisteki toplantı hakkında Rus Büyükelçi Sergey Kislyak hakkındaki suçlamaları da görüştüklerini ifade etti. “Onun bu konuda azarlanması gerekiyordu” diyerek espri yapan Putin, “Çünkü eğer bu bilgileri aldıysa da bizimle de paylaşmadı. Ne bana söyledi ne de Rus istihbaratını bilgilendirdi” diyerek espri yaptı. Soçi’de düzenlenen Putin’in ve İtalya başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı ortak basın toplantısında hazır bulunan Dışişleri Bakanı Segey Lavrov bu esprilere gülümseyerek yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı daha önce Trump hakkında Michael Flynn’a yönelik iddialara ilişkin ülkenin içişleri diyerek yorum yapmaktan çekinmişti. Washington’daki Rus Büyükelçiliği Trump ile görüşme kayıtlarının talep edildiği takdirde Amerikalılarla paylaşabileceklerini açıkladı. RUSYA: ABD’DEKİ SİYASİ ŞİZOFRENİ Putin Soçi’deki basın açıklamasında ABD’deki politik havayı “siyasi bir şizofreni olarak” niteleyerek, “ Görüyoruz ki ABD’deki siyasi şizofreni devam ediyor. ABD’nin mevcut başkanı hakkındaki Lavrov’a gizli bilgileri verdiği yönündeki bu suçlamaları başka türlü açıklayamam” dedi. İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile basın toplantısında konuşan putin Trump’ın davranışlerını kritik etmek istemediğini söyleyerek Amerikalılara mesaj verdi: “Açıkçası, eleştiriler sadece gerektiği gibi çalışmasına izin verdikleri zaman yapılabilir.” LAVROV: ABD BASINI FISILTI GAZETESİ GİBİ ÇALIŞIYOR Basın mensuplarının Kıbrıs’ta bulunan Lavrov’a Trump’ın kendisiyle gizli bilgi paylaşımında bulunduğu konusunda Washington Post’un haberi sorusuna ise alaycı bir dille, “ABD basınının Rusya’da oldukça revaçta olan bir ilkeye bağlı kalarak çalıştığı düşüncesine kapılıyorum. Haber gazetesi de var ama fısıltı gazetesi de var ” dedi.