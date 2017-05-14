(Görüntülü Haber) Prizren'de düzenlenen Gençlik Şöleni büyük beğeni topladı

Enis TABAK Prizren, 14 Mayıs () - Kosova Demokratik Türk Partisi - (KDTP) Prizren Şubesi Gençlik Kolları, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Prizren Ukşin Hoti Üniversitesi'nin ortak girişimiyle düzenlenen 'Gençlik Şöleni' büyük ilgi gördü. Hasan Kalyoncu Üniversite ve Prizren Üniversitesi öğrencilerinin ortak verdiği açık hava konseri büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi. Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te 1'incisi düzenlenen Gençlik Şöleni, bu yıl 'Ecdadın İzinde Yine ve Yeniden' sloganıyla Prizren'de düzenlendi. Prizren Ukşin Hoti Üniversitesi öğretim üyesi Serdan Kervan, küçük bir proje ile büyük ideallere ulaşmak için yola çıktıklarını söyledi. KDTP Gençlik Kolları Başkanı Sezer Hoti, kilometrelerce uzak fakat kültürel mirası ve değerleri bir olan gençleri bir araya getiren bu şölenin güzel bir başlangıç olduğunu belirtti. Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Hasan Eşçi, iki üniversite öğrencilerine destek olarak geçen yıl ilk buluşmanın Gaziantep?te düzenlendikten sonra ikinci şöleni Prizren?de gerçekleştirmek mutluluğunu ifade etti. Gecede Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği folklor ekibi ile Prizren Ukşin Hoti Üniversitesi öğrencilerinin gösterisi büyük ilgi gördü. Gece Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinin gösterileriyle sona erdi.