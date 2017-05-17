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(Görüntülü Haber) Prizren Başkonsolosluğu, 19 Mayıs programı düzenledi

Enis TABAK / Prizren, 17 Mayıs () - Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Prizren ve Mamuşa'da Türk dilinde eğitim veren 'Liseler Arası Türk Edebiyatı Bilgi Yarışması' düzenledi....

Enis TABAK / Prizren, 17 Mayıs () - Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Prizren ve Mamuşa'da Türk dilinde eğitim veren 'Liseler Arası Türk Edebiyatı Bilgi Yarışması' düzenledi. Prizren'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi konferans salonunda ilk defa düzenlenen 'Liseler Arası Türk Edebiyatı Bilgi Yarışması'na Prizren'den 4 ve Mamuşa'dan 1 lise öğrencileri katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'nun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde ilk defa düzenlediği bilgi yarışması öncesi konuşan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, amaçlarının gençlere Türk edebiyatını sevdirmek olduğunu söyledi. 5 liseden öğrencilerin yarıştığı bilgi yarışmasında öğrencilerin performansı hem eğitimciler hem de davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Yarışmada hem Türkiye edebiyatı hem de Balkan Türk edebiyatçılarıyla ilgili toplam 25 soru soruldu. Yaklaşık 2 saat süren 'Liseler Arası Türk Edebiyatı Bilgi Yarışması'nda en yüksek puanı Fen Lisesi öğrencileri alarak birinci oldular. Bilgi yarışması sonrası Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, öğrencilere hediyeler vererek toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

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