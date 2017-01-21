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(Görüntülü Haber) Paris’te Trump karşıtı kadın yürüyüşü düzenlendi

Gülten Özbey / Paris, 21 Ocak, () - Paris’te feminist örgütlerin çağrısıyla ve NPA, SOS ırkçılık karşıtı derneği, LGBT hareketi, ABD vatandaşları ile diğer yurttaşların katılımıyla yeni Amerikan Başkanı Donald Trump...

Gülten Özbey / Paris, 21 Ocak, () - Paris’te feminist örgütlerin çağrısıyla ve NPA, SOS ırkçılık karşıtı derneği, LGBT hareketi, ABD vatandaşları ile diğer yurttaşların katılımıyla yeni Amerikan Başkanı Donald Trump protesto edildi. Paris'te Trocadero Meydanı’nda toplanan ve çoğunluğu kadın olan yaklaşık 2 bin kişi Trump'ın ırkçı ve kadın düşmanı olduğu değerlendirilen sözlerini protesto etmek ve kadın haklarını savunmak için eylem yaptı. Feminist örgütlerin çağrısına ile toplanan göstericiler, Eyfel Kulesi'nin bahçesi Champ Mars’ta yer alan ve tüm dillerde “barış” yazılı olan Barış Anıtı’na kadar yürüyüş yaptı. "Amerika’yı büyük yapan sevgidir, nefret değil" Gösteride, cinsiyetçiliği durdurma, özgürlük, eşitlik ve kardeşlikle ilgili İngilizce pankartlar ile Amerikan bayrakları taşındı. Pankartlarda "Teşekkürler Trump, bizi aktivist yaptın", "Benim adıma ve benim vergilerimle iktidarı satın alamazsın!", "Amerika’yı büyük yapan sevgidir, nefret değil", "Biz halkız ve korkudan daha büyüğüz” gibi söylemler yer aldı. Eylemciler ayrıca sık sık “Benim Başkanım değil!” sloganları attı. Basın açıklamaları sonrası gösteri olaysız son buldu. Fransa’da Lyon, Marsilya, Bordo, Strazburg ve Montpellier şehirlerinde de gösteriler düzenlendi. Eylemler olaysız sona erdi.

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