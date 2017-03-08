(Görüntülü Haber) Paris MÜSİAD’da "Yeni Anayasa" toplantısı yapıldı

Gülten Özbey / Paris, 8 Mart () – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Paris’te ‘Yeni Anayasa’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. MÜSİAD Paris şubesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın konuşmacı olarak katıldığı "Yeni Anayasa" konulu söyleşinin moderatörlüğünü MÜSİAD Paris Şube Başkanı Hakan Kalaycı yaptı. Toplantıya Paris ve civarında yaşayan çok sayıda iş adamımın katıldı. Şaban Dişli toplantıda, iktidarı süresince hep uzun vadeli bir bakış vermeye çalıştıklarını, yıllık ve orta vadeli bütçeler yapmaya başladıklarının bununla hangi yatırımların yapılacağı, hangi sektörlerde büyümeyi öngörüldüğü çalışmaların sadece orta vade de olmadığını, 2011’de 2023 hedefleri koymaya başladıklarını anlattı. Dişli ”Dünya globalleşmekten yeniden kendi korumacılık sistemlerini ulus koruma sistemlerine doğru hızla gidiyor gibi gözüküyor. Bu nereye kadar gider nerde durur bunu henüz bilmiyoruz. Amerika’da Trump etkisi dediğimiz tüm dünya paraları Trump sandalyesine oturana kadar allak bullak oldu. En fazla Meksika ve biz kaybettik. Yüzde yirmi yediye kadar değer kaybı oldu. Sonra toparlanmaya başladı.” dedi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan’ın Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşı sayısının altı milyon civarında olduğunu söyledi. Türkiye dışında yaşayan vatandaşların iki buçuk milyonunun seçmen hüviyeti taşıdığını ve Türkiye’de yapılan seçimlere katılma seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu söyleyerek, Avrupa’daki Türk seçmenin bilgilendirilmesinin son derce önemli olduğunun belirtti. Küçükcan ” Anayasa halk oylaması yapılacak ve bu ihtiyaç nereden doğdu sorusu ilk sorulması gereken sorulardan bir tanesi. Türkiye’de oluşturulan vesayet rejimlerinin yarattığı boşluktan yaralanarak nasıl müdahalelere açık sistemimiz olduğunu, bu müdahalelere engel olabilmenin yolunun da önemli bir anayasa değişikliğinin zaruri olduğunu vurgusu yaptı. Cumhuriyetin doksan üç yaşında genç bir cumhuriyet olduğunu ancak, doksan üç yılda altmış beşinci hükümeti kurulduğuna dikkat çekti. ”Siyasi tarihimize baktığımızda Niçin Türkiye’de siyaset bu kadar kırılgan buna bakmak lazım. Belki de anayasa değişikliği zorunluluklarından en önemli nedenlerinden biri budur.” dedi. Çok partili hayata geçtikten sonra 1960’da ilk darbeyi gördüğümüzü ve o tarihten itibaren anayasaya bakıldığında bir takım vesayet kurumlarının kurulduğunun görüldüğünün ve yine Türkiye’de çeşitli darbelerden sonra gittikçe dozunu artıran bir vesayet kurumu geleneği oluşturduğuna dikkat çekti. Küçükcan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi gibi dünyanın pek çok kurumun Türkiye'de seçimlerin adil yapıldığını kabul ettiğini dile getirdi ve çeşitli görüşlerden siyasi partilerin seçime katıldığını belirtti. Türkiye'nin 1960'lı yıllardan itibaren 6 kez darbe girişimine maruz kaldığını bu darbelerin bir kısmının başarılı bir kısmının 15 Temmuz örneğinde görüldüğü gibi başarısızı olduğunu dile getiren Küçükcan, "Milli iradenin ne kadar hızlı bir şekilde çalınabildiğini görüyoruz. Türkiye'de mevcut sistem vesayet kurumları tarafından zayıflatılıyor." Parlamenter sistem, açık demokrasi olmasına rağmen ne yazık ki sisteme müdahalelerin açık olduğunun görüldüğü yorumunu ile on beş Temmuzun bunun en açık örneği olduğunu altını çizdi. Görüntü Döküm MÜSİAD Paris yeni anayasa söyleşi (MÜSİAD Paris Şube Başkanı Hakan Kalaycı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan)