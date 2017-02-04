(Görüntülü Haber)Paris Büyükelçilik Rezidansı, Türk İşadamları ve STK temsilcilerini ağırladı

Paris Büyükelçilik Rezidansı’nda Büyükelçi İsmail Hakkı Musa Fransa’daki Türk İş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Temaslarda bulunmak için Paris’te bulunan Galatasaray Üniversitesi Rektörü ve heyeti Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen seminere katılan heyet ve çok sayıda Fransa’da yerleşik yaşayan STK temsilcisi katıldı.