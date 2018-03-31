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(Görüntülü Haber) Papa: Savaşların yiyip bitirdiği bir dünya utanç verici

    Esma Çakır / Roma, 31 Mart () - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, savaşların yiyip bitirdiği bir dünyanın utanç verici olduğunu söyledi. Papa, İsa Peygamber'in çarmıha gerilişi ve...

 

 

Esma Çakır / Roma, 31 Mart () - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, savaşların yiyip bitirdiği bir dünyanın utanç verici olduğunu söyledi.

Papa, İsa Peygamber'in çarmıha gerilişi ve Golgotha Kayası'nda öldürülüşünün anımsandığı Kutsal Cuma nedeniyle dün akşam Haç Yolu (Via Crucis) ayinini yönetti. Hz. İsa'nın dirildiği gün olduğuna inanılan Paskalya Yortusu öncesi Roma'daki ünlü Kolezyum Amfitiyatrosu'nun önünde düzenlenen ayine 20 bine yakın kişi katıldı.

Çile Yolu (Via Dolorosa) olarak da bilinen ritüel kapsamında, İsa Peygamberin ölüm cezasına çarptırılışından, çarmıha gerilip ölümüne kadarki çileli yola atfen bir hacın taşındığı 14 aşamalı temsilin tamamlanmasının ardından Papa bir konuşma yaptı.

Hz. İsa’nın, ona inananların günahları için acı çekmeye bırakılmasının utanç verici olduğu söyleyen Papa, “Herkes seni terk etse de, ben seni asla bırakmayacağım. Seni değil, gücü seçmek utanç verici. Seni değil, gösterişi ve parayı tanrı olarak seçmek, sonsuzluk yerine dünyeviliği tercih etmek utanç verici” dedi.

Kendi jenerasyonlarının genç kuşaklara, savaşlar ve bölünmelerle parçalanmış gençlerin, küçüklerin, hastaların ve yaşlıların kenara itildiği, egoizm tarafından yiyip bitirilmiş bir dünya bırakıyor olmasının utanç verici olduğunu söyledi. 


 

“Kiliseyi itibarsızlaştırma çabaları”


 

Papa, “Utancı kaybetmek de utanç verici” diye ekleyerek, nefret, egoizm, kibir, hırs, intikam duygusu, açgözlülük, yolsuzluk ve Tanrı’ya ortak koşulması gibi günahlardan ötürü af diledi.

Katolik Kilisesi içinde yaşanan sorunlara ve eleştirilere de atıf yapan Papa, hırs ve gurur ile onu tüm itibarsızlaştırma çabalarına rağmen Kilise’nin insanlığı aydınlatan bir ışık, cesaret verici, bir özgecilik modeli, bir kurtuluş gemisi ve hakikat kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi.


 

Yere kapanarak af diledi


 

Papa ayrıca yine Kutsal Cuma kapsamında, 'Tanrı'nın Tutkusu' diye anılan ritüelini ise Aziz Petrus Bazilikası'nda gerçekleştirdi.

Buradaki sunakta bulunan bir haçın önünde yüzüstü yatan Papa, bir süre bu şekilde dua etti.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u temsil eden haça bağlılığın simgesi olarak yapılan bu ritüel kefaret göstergesi sayılıyor. (Fotoğraflı)


 


 

 


 

 


 

 

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