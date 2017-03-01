Pakistan, 1 Mart () - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımcıları arasında yer aldığı Pakistan'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi.
(Görüntülü Haber) Pakistan'da liderlerden aile fotoğrafı
Pakistan, 1 Mart () - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımcıları arasında yer aldığı Pakistan'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı çektirdi.
01 Mart 2017 Çarşamba 12:26
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