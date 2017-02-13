(Görüntülü Haber) Pakistan'da eyalet meclisi yakınında patlama

Lahor, 13 Şubat, () - Pakistan'ın Pencap eyaleti meclisi yakınlarında meydana gelen patlamada en az on altı kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Lahor kentinde, Pencap Eyalet Meclisi yakınlarındaki bir cadde üzerinde kalabalık bir protestocu grubunun toplandığı noktada patlama meydana geldi. Aralarında polislerin de bulunduğu on altı kişinin hayatını kaybettiği patlamada, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar süratle yakındaki Ganga Ram Hastanesi'ne ve diğer sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi altına alındı. Patlamanın gerçekleştiği sırada, meclis yakınında toplanan kalabalık, Pencap meclisi yakınında alışveriş merkezlerinin olduğu caddede yürüyerek, yerel hükümetin ilaç sanayiyle ilgili aldığı kararı protesto ediyordu. Caddedeki taşıtların kullanılmaz hale geldiği olayda, protestocuların yanı sıra gazeteciler ve polisler de yaralandı. Yakındaki binaların camlarının patladığı, bazı araçların alev aldığı patlamanın ardından çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği bölge güvenlik kordonuna alındı. Görgü tanığı olan trafik polisinin ifadesine göre patlama, bir motosikletin bir otomobille çarpıştığı anda meydana geldi. Olayın canlı bombayla gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğu ihtimali değerlendiriliyor.