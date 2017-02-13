(Görüntülü Haber) Pakistan'da eyalet meclisi yakınında patlama (4)

(Patlama anı ek görüntüsü, ek bilgiler ve güncel ölü-yaralı sayısıyla) Lahor, 13 Şubat, () - Pakistan'ın Pencap eyaleti meclisi yakınlarında meydana gelen patlamada en az 16 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Saldırıyı Cemaat-ül Ahrar terör örgütü üstlendi. Pakistan'ın Lahor kentinde, Pencap Eyalet Meclisi yakınlarındaki bir cadde üzerinde kalabalık bir protestocu grubunun toplandığı noktada patlama meydana geldi. Aralarında üst düzey polis memurlarının de bulunduğu on altı kişinin hayatını kaybettiği patlamada, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar süratle yakındaki Ganga Ram Hastanesi'ne ve diğer sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi altına alındı. Patlamanın gerçekleştiği sırada, meclis yakınında toplanan yüzlerce kişilik kalabalık, Pencap meclisi yakınındaki caddede yürüyerek, yerel hükümetin ilaç sanayiyle ilgili aldığı kararı protesto ediyordu. Motosikletli canlı bomba Caddedeki taşıtların kullanılmaz hale geldiği olayda, protestocuların yanı sıra gazeteciler ve polisler de yaralandı. Yakındaki binaların camlarının patladığı, bazı araçların alev aldığı patlamanın ardından çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği bölge güvenlik kordonuna alındı. Görgü tanığı olan trafik polisinin ifadesine göre patlama, bir motosikletin bir otomobille çarpıştığı anda meydana geldi. Saldırının, motosikletle gerçekleştirilen bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendiriliyor. Olay yerinin en yakınında bulunan Ganga Ram Hastanesi'ne üç, Mayo Hastanesi'ne bir cansız bedenin getirildiği bildirildi. 60 yaralı, hastanelerde tedavi altında. Kırmızı alarma geçildi İslamabat Emniyet Müdürlüğü, kırmızı alarma geçilmesi talimatı yayınlayarak, federal eyaletin başkenti Lahor'dan gelen ve giden tüm yolların kontrol edilmesi emrini verdi. Genelkurmay Başkanı Kamar Bajwa, 'Lahor'daki terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybeden masumlar için başsağlığı' dileklerini iletti. Bajwa, bölgedeki askeri ve istihbarat kaynaklarına, sivil yönetimi yaralıların nakledilmesi ve saldırının faillerinin bulunması için destekleme emri verdi. 7 Şubat'ta Pakistan Milli Terörle-Mücadele teşkilatı, tanımlanamamış bir terör grubunun Lahor'da saldırı planladığı uyarısı yapmıştı. Taliban uzantısı Cemaat-ül Ahrar üstlendi Taliban'ın Pakistan'daki uzantısı olan Cemaat-ül Ahrar'ın bir sözcüsü, saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini açıkladı. Pakistan'da daha önce gerçekleşmiş saldırıları birbirinden bağımsız terör grupları üstlendiği için, iddianın resmi makamlarca doğrulanması bekleniyor. Cemaat-ül Ahrar, geçen sene Paskalya bayramı sırasında Lahor'daki bir parkta 70 kişinin katledildiği saldırıyı da üstlenmişti. Saldırının Hıristiyanları hedef aldığı iddia edilmiş, ancak çoğunlukla yerli Müslümanlar hayatını kaybetmişti. Polis amirleri de patlamada öldü Pencap emniyet amirlerinden olan Zahid Gondal ve Ahmad Mobin de saldırıda ölenler arasında bulunuyor. Ahmad Mobin, Pakistan'ın en büyük eyaleti olan Pencap'ın başkenti Lahor'da genel polis müfettişliği müdür yardımcısıydı. Mobin, ilaç imalatıyla ilgili kanunu protesto eden üreticileri, eylemi sonlandırmaya ikna etmek için olay yerindeydi.