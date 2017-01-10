(Görüntülü Haber) Pakistan, Babür-3 nükleer füzesini test etti

Edip Sönmez / İstanbul, 10 Ocak, () - Pakistan ordusu, ilk kez denediği Babür-3 adlı ‘nükleer kapasiteli kruz füzesi’ testini sorunsuz olarak gerçekleştirdi. Bir denizaltından ateşlenen nükleer füzenin testi, Hindistan’ın kendi Agni-V adlı nükleer füzesini test etmesinden yalnız bir ay sonra gerçekleşti. Pakistan ordusunun basın birimlerince yapılan açıklamada, ‘Babür-3 füzesinin, komşu ülkelerin kendi teknolojilerini geliştirdiği ortamda, ülkelerinin savunmasına takviye olacağı’ ifade edildi. Açıklamada “Pakistan’ın komşularının benimsediği nükleer strateji ve tutumlara cevaben, ölçülü karşılık verme stratejimizin tezahürüdür” denilen testler, Pakistan’ın kuruluşundan beri sorunlarının sürdüğü Hindistan’a karşı bir referans olarak algılanıyor. “Hindistan’a Karşı Caydırıcı Güç” Pakistan ordusundan emekli Korgeneral Talat Mesud, CNN’e yaptığı açıklamada, ‘ikinci vuruş kapasitesi’ geliştirmeye odaklı hamlenin sadece bir başlangıç olduğunu, nükleer füze geliştirme çalışmalarının devam etmesinin beklendiğini söyledi. Mesud, denizaltı donanmasına eklenecek bu ‘ikinci vuruş’ gücünün hem finansal, hem de diplomatik olarak bedelinin yüksek olacağını belirtti. Mesud ayrıca, Hint Okyanusu’nda sekiz denizaltısı olan Pakistan’ın, bunların en azından üçünü nükleer kapasiteli füzelerle donatması durumunda Hindistan’a karşı caydırıcı bir güç oluşturabileceğini iddia etti. “Çözümsüz Bir Nükleer Zincir” Hindistan’da Siyasi Araştırma Merkezi’nden Profesör Barat Karnad, 450 ila 700 kilometre arası değişen menzile sahip Babür-3 füzelerinin, Hindistan’ın elinde nükleer güce erişemeyeceğini belirtirken, Hindistan’ın ise ‘gözünün Çin’in üzerinde olduğunu’, Çin’in de ABD tehdidine odaklandığını söyledi. Karnad bu durumu, “çözümsüz bir nükleer zincir” ve “bölgenin en büyük stratejik sorunu” olarak tanımladı. Hindistan hükümetinden ise henüz bir açıklama gelmedi.