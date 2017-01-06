(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Londra'daki ünlü Türk restoranında Türkiye'ye erken rezervasyon yaptırana ücretsiz akşam yemeği (Yeniden)

Aynur Tattersall / Londra, 6 OCAK () - Türkiye turizmine yönelik terör saldırılarının arttığı bugünlerde Türkiye’ye bir destek de İngiltere’deki bir Türk iş adamından geldi. Dünyaca ünlü Türk iş adamı Hüseyin Özer, Türkiye’ye erken rezervasyon yaptıran İngiliz vatandaşlarına akşam yemeğini bedava veriyor. REZERVASYONLARINI GÖSTERENLERE İKİ KİŞİLİK YEMEK BEDAVA Türkiye'de son aylarda artan ve özellikle turizme darbe vurmayı hedefleyen terör saldırılarını kınayan, İngiltere’de yaşayan Türk iş adamı Hüseyin Özer, Türk turizmine destek olmak amacıyla Londra’nın merkezindeki iki restoranında Türkiye’ye tatile gitmek için erken rezervasyon yapan İngiliz vatandaşlarına bedava yemek vermeye başladı. Bugün başlattığı uygulamanın Ocak ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Özer, restoranlarının dışına koyduğu panolar ve elle dağıtılan broşürlerle kampanyayı tüm Londra’da duyurmaya çalıştığını belirtiyor. Türkiye’ye gitmek için rezervasyon yaptıklarına dair belgeleriyle gelenlere bugünden itibaren bedava yemek vermeye başlayan Özer; “Vatana hizmet görevimi yapıyorum. Türkiye’ye giden herkese bedava yemek veriyorum. İnşallah meslektaşlarım da kopya eder. Bende böyle bir his varken şimdi evet ben Türkiye’ye gitmek isteyen turistlere bedava yemek veriyorum. Bu benim için büyük bir nimettir. Para insanı adam etmez. Adamlık adamı adam eder. Orada bir savaş var. İnsanlarımız şehit oluyor onların kanına layık olmamız lazım. Yurt dışında yaşayan, para yapan tüm Türklere mutlaka birşeyler yapmalarını tavsiye ederim. Devlet biziz. Yurtdışındaki vatandaşlar kendisi yapmalı. Konsoloslara, Büyükelçiye bırakılmaz sadece bu iş . Vatandaşın kendisi yapacak ki elçi ve konsolos destek verecek. Önce bizim sesimiz çıkmalı” şeklinde konuştu. Yurtdışındaki bütün Türklerin Türkiye’ye turist gönderme savaşı vermesi gerektiğini ifade eden Özer; “Yurtdışındaki tüm Türklere bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Sadece lokantacılar değil tüm Türkler bunu yapmalı” dedi. “AVRUPA’DA BAYRAKLAR YERE İNMELİ “ Türkiye’de meydana gelen terör olaylarında Avrupalı liderlerin gereken hassasiyeti göstermemesini de eleştiren Özer; Avrupa’da, Amerika’da ve dünyanın her yerinde yaşayan Türkler bayraklar yarıya insin diye yürüyüş yapsınlar. Türkiye bir Müslüman ülkesi, bizi vuranlar da Müslüman. Türkiye bir savaş veriyor. Türkiye tüm Avrupa’yı, İngiltere’yi koruma savaşı veriyor, jandarmalık yapıyor. Hristiyan dünyası buna saygı duymalı. Avrupa’da bayraklar yarıya değil tam yere inmeli. Canıyla kurban olan Türkiye’ye Avrupalı’nın büyük saygı duyması gerekiyor” dedi. İNGİLİZLER MEMNUNİYETLE KARŞILADI Özer’in Türkiye’ye destek girişimini büyük bir memnuniyetle karşılayan İngilizler, tatil için Türkiye'yi tercih edeceklerini ve bir Türk vatandaşının memleketi için böyle bir girişimde bulunmasının onur verici olduğunu söylediler. Türkiye’ de yaşanan terör olaylarının Türkiye’de tatil yapmalarına engel olmayacağını ifade eden İngilizler ayrıca verilen bedava yemeğin de örnek bir davranış olduğunu belirttiler.