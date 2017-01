(Görüntülü Haber) (Özel Haber) Reina katliamında ölen gurbetçinin abisi: Şu an ağlayamıyorum ama çok doluyum

İstanbul’da ünlü gece kulübü Reina`da ger-çekleşen hain saldırıda hayatını kaybeden 28 yasındaki Almanya’da yaşayan Türk kökenli Mesut Gürbüz ve 25 yasındaki Koray Karakoç`un arkadaşları üzüntülerini paylaştı. Güney Almanya`nın Bavyera’ya bağlı olan Schwabmünchen’de toplanan grup acılarını muhabirine anlattı. İki arkadaşın Almanya’da gittikleri nargile kafenin sahibi Iraklı Ali Karar ve dostları dualar okudu, arkadaşlarını anlattı. “Kardeş gibi birbirlerinden ayrılmıyorlardı” Kafenin sahibi hayatını kaybeden iki iyi arkadaş için şunları söyledi: “Mesut ve Koray üç sene önce tanışarak iki kardeş gibi birbirinde ayrılmıyorlardı. Çok sevimli insanlardı ve her şeyi beraber yaparlardı. Misal spora ve gece dışarı beraber çıkarlardı, yada nargile barına gelirlerdi. Bu ikisi kadar yardımsever ve iyi insan tanımadım şimdiye kadar, çok üzgünüz aramızdan ayrıldıkları için. Hala gerçek değil ve bir rüya gibi geliyor bana. Hatta son zamanlarda evlenmekten de bahsediyorlardı” diyerek göz yaşlarını tutamadı. Benzin istasyonuna mum ve çiçekler bırakıldı Hain saldırıda yaşamını yitiren Mesut Gürbüz Münih’in batısında ve merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Landsberg şehrinde, Koray Karakoç ise Landsberg şehrine 5 kilometre uzaklıktaki Kaufering’de ikamet ediyordu. İki gencin ortak noktası olan Landsberg şehrine bir benzin istasyonunda, hayatını kaybedenler gençler anısına fotoğraflar ve çiçekler konuldu. Mesut Gürbüzün 45 yaşındaki ağabeyi Mücahit Gürbüz şunları söyledi: “Şehirde üzün-tümü dindirmek için dolaşırken tesadüfen bu benzin istasyonuna gelip oradaki mum ve resimleri gördüm ve yaklaştım. Fotoğrafları görünce ağlamaya başladım ve çok kötüydüm. Şu an ağlamıyorum ama çok doluyum ve her an patlayabilirim” diyerek burada arkadaşları ile bir süre kalıp dertleşip üzüntüsünü paylaştı. “Kardeş kaybetmek bu dünyanın en kötü şeyi” İki kız ve dört erkek kardeş olmak üzere 6 kardeş olduklarını söyleyen ağabey Mücahit Gürbüz sözlerini söyle sürdürdü: “Kardeş kaybetmek bu dünyanın en kötü şeyi. Hele hele bir büyük olarak en küçüklerini kaybetmek en zoru bu. Benim annem ve babam şu an Türkiye’deler ve ben burada yaşıyorum ve buradayım. Biletimi bile iptal ettirdim, gitmiyorum diye. Ama şu an herkes herhalde benim düşüncemde sayılır. Türkiye devletinden beklediğim ise daha fazla koruma ve askerdir. Yanlış anlamayın ama bu olay kolay bir olay değil çünkü gencecik bir kardeşini kayıp ediyorsun. Daha hayatına başlamamış bir kardeşini kaybediyorsun. Bu dünya gelip geçici bir dünyadır. Hepimiz gideceğiz ama böyle gitmek güzel bir şey değil. ‘İnsan diyor ki, ben Türkiye’ye gidiyorum ve memleketimde yeni yılı kutlamak istiyorum ve orada eğlenmek istiyorum’ diyor. Çok kişi kaybettik ama elimizden gelen bir şey yok. Bana kalırsa bu olacak, yani her şeyin bir kaderi var. Bir insanın kaderi nereye ise oraya kadarmış”