(Görüntülü Haber) (Özel Haber) Fransa’daki Yozgatlı Türk Macron’un listesinde

Fransa’da 11 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un listesinden aday adayı olan Türk kökenli Yozgatlı İsa Topaloğlu aday listesinde yer almayı bekliyor. Fransa’da ailesiyle birlikte yaşayan ve Seine Saint Denis’te spordan sorumlu belediye başkan yardımcılığı yağan Topaloğlu ’ya röportaj verdi, Fransa’daki Yozgatlı bir Türk olarak çalışmalarını anlattı.





Kurulduğundan bu yana Macron’un partisinde yer alan Topaloğlu, Macron’un cumhurbaşkanı seçilme sürecini genç ve yenilikçi olmasına dayandırdı.





“39 yaşında yenilikçi politikada. Çok fazla geçmişi olmamasına rağmen cumhurbaşkanı seçildi. Seçildiği akşam yabancı asıllı Fransızlar kutlama yapmak için oradaydı”





Yozgatlı Türk İsa Topaloğlu, neden Macron sorusuna, “Niçin oy verdik? Ekonomist yeni fikirleri olan yenilikçi bir kişilik. Fransa’nın içine kapanmasını istemiyor. Fransa’nın yenilikçi, teknolojiyi kullanan, yurt dışına açılmasını isteyen, Avrupa Birliği’nde önemli rol almasını isteyen bir program var. Bu nedenlerden dolayı ona oy vermeyi ve çalışmayı seçtim.” yanıtını verdi.





FRANSA’DA YAŞAYAN TÜRKLER MACRON’UN PARTİSİNİ SEÇİYOR





“Fransa Parlamentosu’nda En Marche partisini temsil edecek 577 milletvekili adaylarının belirlenip açıklanacak. Aday adayları arasındayım. Aday adaylığına başvuru sayısı on beş bini geçti. Bizim beklemediğimiz bir sayı. İlk kez özgeçmişi olmayan bir parti herkese açık internet üzerinden başvuru yapılabildiği için basitleştirilmiş, yenilikçi ve genç bir kesime yönlendirilmiş bir organizasyon. Baktığınız zaman yanında çalışanlarda çok genç ve yeni fikirlerle gelen bir politikacı. Aday adayı olmak için özel bir şart getirilmedi.Tüm Fransızları kucaklaması ırk,din,ten rengi veya hangi kıtada veya ülkede doğduğunun önemli olmadığını söylediği için bu kadar insan Macron’un kazanması için çalıştı. Çok kısa zamanda beklenmedik bir sonuç elde etti. Aşırı sağcı partinin 2002’ki üç milyonluk oyun on bir milyona çıkması bu bizi endişelendiren bir durum. Macron’un kazandığına Fransa’da yaşayan yabancılar için seviniyoruz ancak aşırı sağın oylarının yükselmesiyle ilgili endişelerimiz var tabi.”



DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE TÜRKİYE’DEYDİM





“Her sene Türkiye’ye gidemiyorum ancak geçen yıl darbe girişiminden iki gün önce Türkiye’ye gittim o geceyi orada yaşadım ve çok korktuk. Ancak sonuçta demokrasi kazandı onun için mutluyuz.”









“LE PEN TÜRK DÜŞMANI”





Topaloğlu “Le Pen’den tutun din düşmanı,Türk düşmanlığı özellikle Sarkozi döneminden beri Türkiye medyada devamlı küçümseniyor,aşağılanıyor bu konuda maalesef bunu anlatacak kişilerde yok.”





TÜRK TOPLUMU FRANSA’DA OLANLARA YABANCI KALMASIN





“Fransa’da yaşayan Türk toplumundan isteğim Fransa’da olan bitenlerle ilgilenmeleri. Fransa’daki politika, sportif, kültürel, eğitim alanlarda gençlerin geleceğimiz için Fransa’da yaşadığımızın farkında olup öyle hareket etmelerini istiyorum. Niçin istiyorum babam bana bir kaç yıllığına geldiğimizi söylemişti. Anca kırk yıldır burada yaşıyoruz. Fransa ile Türkiye’nin yakınlaşması için geçlerimiz daha aktif ve çalışkan olmaları gerekiyor. Bunu yapabilmek için de Fransa’da ki olayları izlemeleri gerekiyor. En önemli konu bu. Milletvekilliğine adaylığımı koymamda da bir örnek teşkil ederse en azından gençlerimizin bu konuda bilgilendirilip güven vermeyi sağlamak.”