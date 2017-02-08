(Görüntülü Haber) Ölüme atlayan kadını saçlarından yakalayan kocası kurtardı

Çin'de çatıdan ölüme atlayan kadını son anda saçlarından yakalayan kocası kurtardı. Çin'de 20 metre yükseklikteki bir binanın tepesinden atlayan kadını son anda saçlarından yakalayan kocası hayata bağladı. Ülkenin iç kesimindeki Shaanxi eyaletinin Shiquan ilçesinde yaşanan olayda, karısının saçlarını tam üç dakika boyunca tutmayı başaran adamın yardımına olay yerine gelen polis yetkilileri yetişti. Olay anları polis kamerasınca kaydedildi. Çin medyasında yer alan haberlere göre, teorik olarak 2 bin saç telinin 30 kilogram ağırlığı taşıyabileceği yorumları yer aldı. Polis yetkilileri ise yağmur suyu tahliye borusunun da o anlarda kadının bedenine destek sağladığını söyledi.