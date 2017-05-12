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(Görüntülü Haber) Offenburg'da Meslek Fuarı düzenlendi

Almanya’nın Offenburg kentinde bugün açılan Meslek Fuarına ilk günde 10 binden fazla öğrenci ilgi gösterdi. Meslek öğrenmek isteyen gençler arasında Türk öğrencilerle beraber çok sayıda göçmen dalgasıyla Almanya’ya gelen Suriye, Irak,...

Almanya’nın Offenburg kentinde bugün açılan Meslek Fuarına ilk günde 10 binden fazla öğrenci ilgi gösterdi. Meslek öğrenmek isteyen gençler arasında Türk öğrencilerle beraber çok sayıda göçmen dalgasıyla Almanya’ya gelen Suriye, Irak, Afganistan’lı gençler fuarı ziyaret etti. Fuar yöneticisi Sandra Kircher ilk günde fuara gösterilen ilgiden büyük memnunluk duyduğunu söyledi. 13 mayıs Cumartesi akşamına kadar açık olacak fuara 35 bine yakın gençlerin ilgi göstermesi bekleniyor. Bu yıl 17. Meslek Fuarına komşusu Fransa’dan meslek öğrenmek isteyen çok sayıda genç öğrenci katıldı. Fuar salonlarında 364 farklı meslek, eğitim imkanları öğrencilere pratik atölye çalışması, video ve broşürlerle tanıtıldı. Bölgenin en büyük meslek fuarına İş Ajansı, Ortenau bölgesi Eğitim Esnaf Ticaret Odası, Sanayi Ticaret Odası, Sendikalar destekledi.

 

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