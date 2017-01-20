Washington, 20 Ocak, () – ABD Başkanlığı görevine başlamak üzerine yemin edecek olan Donald Trump, eşiyle birlikte Beyaz Saray’da Barack Obama ve Michelle Obama çiftini ziyaret etti. Trump daha sonra anayasayı koruyacağı üzerine yemin edip bir konuşma yapacak.
(Görüntülü Haber) Obama çifti, Beyaz Saray’da Trump çiftini ağırlıyor
Washington, 20 Ocak, () – ABD Başkanlığı görevine başlamak üzerine yemin edecek olan Donald Trump, eşiyle birlikte Beyaz Saray’da Barack Obama ve Michelle Obama çiftini ziyaret etti. Trump daha sonra anayasayı koruyacağı üzerine...
20 Ocak 2017 Cuma 18:36
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