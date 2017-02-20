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(Görüntülü Haber) Nürnberg’de 10 ülkenin dansçıları izleyenleri büyüledi

Taner Tüzün, Nürnberg, 20 Şubat () Nürnberg Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve aynı zamanda Nürnberg SPD il Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Gümrükçü ve eşi Ümit Gümrükçü ’nün hayata geçirdiği 6.Uluslararası...

Taner Tüzün, Nürnberg, 20 Şubat () Nürnberg Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve aynı zamanda Nürnberg SPD il Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Gümrükçü ve eşi Ümit Gümrükçü ’nün hayata geçirdiği 6.Uluslararası Folklor şenliği, Langwasser Gemeinschaft salonunda gerçekleşti. Şenlikte, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, eşi Hülya Kül, SPD Nürnberg Başkanı Thorsten Brehm’in yanı sıra çeşitli uluslara mensup 400 izleyici hazır bulundu. Alev Yılmaz ile Zeynep Aksu’nun sunduğu programda Abdurrahman Gümrükçü, selamlama ve teşekkür konuşması yaptı. Başkonsolos Kül de Gümrükçü çiftini tebrik ederek, böylesine başarılı bir organizasyonu düzenledikleri ve Nurnberg sosyal hayatına renk kattıkları için onlara teşekkür etti. ZENGİN KOSTÜM VE MUHTEŞEM DANSLAR Dört saat süren gösteriler sırasında sırası ile sahneye İspanyol, Çerkez, Havai, Hindistan, Türkiye'den 'Altın Kızlar', Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Filipinler ve Endonezya ekipleri çıktı. Zengin kostümleri ve birbirinden gösterişli dansları ile herkesi büyüleyen ve kaynaştıran dansçılar bol bol alkışlandı. Sahnede ulusların dansçıları, salonda ise, yine çeşitli milletlere mensup izleyiciler birbirleri ile kaynaşırken, unutamayacakları bir gün yaşadılar. Her gruba birer teşekkür plaketi verilirken, İstanbul Restoranının hazırladığı Türk yiyecekleri damak zevkine hitap etti.

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