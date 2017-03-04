Taner Tüzün Nürnberg, 4 Mart ( ) Almanya?nın Nürnberg kentindeki hayvanat bahçesinde yavru gergedan sevinci yaşandı. Anne gergedan 5 saat süren zorlu doğum sancısından sonra, 20 kilo 60 gram ağırlığında yavrusuna kavuştu. 11 Yaşında olan Anne gergedan Sofie, 17 Eylül 2015 yılında Hindistan?dan Nürnberg?e getirildi. 28 Yaşındaki Boğa ile birleşmesinden 481 gün sonra yavru gergedan dünyaya geldi. Süt emmek için annesinin peşinden ayrılmayan yavru gergedana ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor.
(Görüntülü Haber) Nürnberg Hayvanat Bahçesi'nde yavru gergedan sevinci
Taner Tüzün Nürnberg, 4 Mart ( ) Almanya?nın Nürnberg kentindeki hayvanat bahçesinde yavru gergedan sevinci yaşandı. Anne gergedan 5 saat süren zorlu doğum sancısından sonra, 20 kilo 60 gram ağırlığında yavrusuna kavuştu. 11 Yaşında...
04 Mart 2017 Cumartesi 11:01
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