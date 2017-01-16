Taner Tüzün Nürnberg, 17 Ocak () ? Almanya?nın Nürnberg kentindeki tek Saz ve Türkü Evi?ne dört ayda üçüncü kez soygun teşebbüsünde bulunuldu. 1960-1961 yıllarında İstanbul Radyosu?nda saz sanatçısı olarak çalışan, Tokatlı Sabri Yaman?ın (77), 1981 yılından beri Nürnberg?de işlettiği Sema Saz ve Müzik Evi?ne dadanan hırsızlar, 4 ay içinde üçüncü kez soygun girişiminde bulundular. Geçtiğimiz cumartesi gece saat 02.00?de kapıyı zorlayan, açamayınca camı kıran soyguncular, alarmın çalması üzerine kaçarak izini kaybettirdi. 100?e Yakın Sazı Var Sabri Yaman, polisin sabaha karşı saat 04.00?de kendisini aradığını belirtti. Polisin rapor bile tutmadığını iddia eden Yaman, özellikle sazları çaldığını bildiği birinden şüphelendiğini anlattı. Dükkanın sadece yangına karşı sigortalı olduğunu belirten Sabri Yaman, dükkan sahibinin sigortası ile camın yenileneceğini söyledi. Saz tamiri de yapan Sabri Yaman, daha sonra muhabirine kısa bir saz dinletisi de sundu.
(Görüntülü Haber) Nürnberg'deki Saz ve Müzik Evi'ne üçüncü soygun teşebbüsü
Taner Tüzün Nürnberg, 17 Ocak () ? Almanya?nın Nürnberg kentindeki tek Saz ve Türkü Evi?ne dört ayda üçüncü kez soygun teşebbüsünde bulunuldu. 1960-1961 yıllarında İstanbul Radyosu?nda saz sanatçısı olarak çalışan, Tokatlı Sabri...
16 Ocak 2017 Pazartesi 21:05
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