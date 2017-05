(Görüntülü Haber) New York’ta Türk Günü Yürüyüşü

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü New York’ta yapıldı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devlet desteği olmadan düzenlenen yürüyüşe Türkiye’den hiç bir hükümet yetkilisi katılmadı. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, TADF Başkanı Atilla Pak ve TADF’ye bağlı dernek temsilcilerinin katıldığı yürüyüş sönük geçerken, yürüyüşte Atatürk ve laikliği öne çıkaran sloganlar atıldı. “Türkiye Laiktir Laik Kalacak” sloganıyla yürüyen ‘Laik ve Demokratik Türkiye Platformu’ yürüyüşe damgasını vurdu. Manhattan’da Madison Caddesi ile 53. sokağın köşesinde başlayan yürüyüş, Birleşmiş Milletkler’in karşısındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda sona erdi. Yürüyüşe Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Özbekistan ve Kırım Türkleri de katıldı.