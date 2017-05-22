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(Görüntülü Haber) Netanyahu: "Birlikte, İran'ın bölgedeki saldırganlık ve terörünü sona erdirebiliriz"

Kudüs, 22 Mayıs, () - Kudüs'te ABD Başkanı Trump ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Birlikte, İran'ın bölgedeki saldırganlık ve terörünü sona erdirebiliriz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail...

Kudüs, 22 Mayıs, () - Kudüs'te ABD Başkanı Trump ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Birlikte, İran'ın bölgedeki saldırganlık ve terörünü sona erdirebiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail temasları kapsamında İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde akşam yemeği için Netanyahu ve eşi, Trump ve eşini Başbakanlık Konutu'nda ağırladı. ​

Basın toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile ilişkilerin ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı. İran konusunda atılacak adımlara değinen Netanyahu, "Birlikte, İran'ın bölgedeki saldırganlık ve terörünü sona erdirebiliriz" dedi.

Suriye konusunda ise, kimyasal silah kullanıma karşı ABD'nin "cesur" bir hamlede bulunduğunu belirten Netanyahu, Trump'ın müdahale kararını kutladı.

Trump, İsrail-Filistin görüşmelerini övdü

"İsrail'de bulunmak benim için çok büyük bir onur" diyen Trump da, Netanyahu'nun ABD'yi ilk ziyaret eden liderlerden olduğunu hatırlattı. Bugünkü Ağlama Duvarı ziyaretinin kendisini çok etkilediğini söyleyen Trump ayrıca, bölgedeki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla çalışacaklarını söyledi.

Trump, Netanyahu'nun İsrail-Filistin arasında barış görüşmesi çabalarını överek, bu görüşmelerin "en zorlu anlaşmalardan biri," olduğunu ifade etti.

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