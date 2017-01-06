(Görüntülü Haber) NASA’dan canlı uzay yürüyüşü
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki çalışmalarını bir süredir canlı olarak yayınlıyor. Amerika saati ile sabah 7:23’te başlayan çalışmaların yarım saaat ile-6 saat arasında...
06 Ocak 2017 Cuma 17:06
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki çalışmalarını bir süredir canlı olarak yayınlıyor. Amerika saati ile sabah 7:23’te başlayan çalışmaların yarım saaat ile-6 saat arasında sürmesi planlanıyor. Astronoot Shane Kimbrough ve uçuş mühendisi Peggy Whitson istasyonun elektrik ünitesinin dış panelindeki eski nikel- hidrojen bataryaları, 13 Aralık’ta Japon Uzay Araştırmaları Ajansının istasyona ulaştırdığı lityum pillerde değiştiriyor. Çalışma NASA’nın sitesinden de canlı yayınlanıyor.
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