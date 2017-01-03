Edip Sönmez / İstanbul, 3 Ocak, () - Myanmar polisinin, ülkenin Rohingya bölgesinde yaşayan Müslüman azınlığa uyguladığı şiddeti kameraya çektiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Myanmar hükümeti, Rohingyalı Müslüman azınlığa uygulanan polis şiddeti üzerine soruşturma başlattı. Ülkenin batısındaki Rohingya’da bir polisin kendi kamerasıyla çektiği ve 5 Kasım tarihli olduğu tespit edilen videoda, polislerin sıraya dizip yere oturtarak ellerini enselerinde birleştirttikleri vatandaşlara, sopa ve tekmelerle saldırdıkları görülüyor. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da, merkezi yönetimin politikalarına karşı isyan eden Rakhine eyaletinde, geçtiğimiz ekim ayında Myanmar sınır muhafızlarına düzenlenen saldırının ardından, eyalete tecrit uygulanmaya başlanmıştı. Söz konusu soruşturma, tecridin başlamasından beri Rakhine’deki etnik azınlık Rohingyalılara uygulanan şiddete karşı açılmış ilk soruşturma oldu.
(Görüntülü Haber) Myanmar’da Müslüman azınlığa uygulanan polis şiddetine soruşturma
Edip Sönmez / İstanbul, 3 Ocak, () - Myanmar polisinin, ülkenin Rohingya bölgesinde yaşayan Müslüman azınlığa uyguladığı şiddeti kameraya çektiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Myanmar hükümeti,...
03 Ocak 2017 Salı 19:25
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