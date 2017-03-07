Güldana Nabiyeva / Astana, 7 Mart, () - Kazakistan'ın Almatı şehrinde yaşayan sıradan bir aile, kendi mutfağında bulaşık yıkayan rakunu görünce şaşkına döndü. Ev sahipleri davetsiz misafiri hemen videoya kaydetti. Görüntülerde mutfak küvetine biriktirilen bulaşığı musluktan akan suyla yıkamakta olan sevimli hayvan iş başındayken görülüyor. Rakun ev işlerini birkaç kırılan tabakla atlatıyor. Bölgede sık rastlanmayan hayvanın eve nasıl ve nereden geldiği belli değil. Sosyal medya kullanıcıları rakunun vahşi olduğuna dair, evcil olup başka evden kaçıp geldiği hakkında çeşitli yorumlarda bulunuyorlar.
(Görüntülü Haber) Mutfakta bulaşık yıkayan rakunu görünce şaşkına döndüler
Güldana Nabiyeva / Astana, 7 Mart, () - Kazakistan'ın Almatı şehrinde yaşayan sıradan bir aile, kendi mutfağında bulaşık yıkayan rakunu görünce şaşkına döndü. Ev sahipleri davetsiz misafiri hemen videoya kaydetti. Görüntülerde mutfak...
07 Mart 2017 Salı 13:22
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