(Görüntülü Haber)Musul operasyonları aralıksız sürüyor

Ahmet Haşim Muhtaroğlu / Tuzhurmatu, 21 Şubat () - Musul'un Batı yakasının terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonu sürerken Musul'un güneyinde bulunan Gızlani askeri kampının güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Federal Polis güçleri tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin stratejik Elbu Seyf kasabası ve çevresindeki köyleri ele geçirdiği ve Musul Havalimanına doğru ilerlediği ifade edildi. Elbu Seyf kasabasında bulunan roket fabrikası ve terör örgütünün silah depolarının ele geçirdiği bildirildi. Ortak operasyonlar komutanlığı sözcüsü Yahya Resul, yaptığı açıklamada, "Irak ordusunun 'Geliyoruz Ninova' adlı operasyonunun 3. aşamasının birinci ayağı belirlenen hedeflere hızlı bir şekilde ulaşılmasının ardından sona erdi." dedi. Kentin batı yakasının geri alınması için başlatılan askeri operasyonda IŞİD unsurlarının durumuna ilişkin bilgi veren Resul, "İki gün süren operasyonun sonunda IŞİD hezimete uğradı, teröristler savaş meydanından kaçıyor, güvenlik güçlerine mukavemet göstermiyor" diye konuştu. Öte yandan Uluslararası Koalisyon uçaklarının Musul'un batı yakasında El Cosak mahallesinde bulunan El Muhammedi Camiine düzenlediği hava saldırısında onlarca IŞİD teröristinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu arada Musul kentinin doğusuna terör örgütü IŞİD militanları tarafından patlayıcı yerleştirilmiş insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda 9 sivilin hayatını kaybettiği, 15'inin de yaralandığı belirtildi. Doğu yakasının kuzeyindeki Gerac El Şimel bölgesinde okul yolundaki çocukların IŞİD'ın saldırısına maruz kaldığı ve iki çocuğun hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı aktarıldı. IŞİD'ın aynı yöntemle kentin doğusundaki alışveriş bölgesi ile Sukkar Mahallesi'ndeki sağlık merkezi ve Nur Mahallesi'ni de hedef aldığını ifade edildi. Saldırılarda biri çocuk 7 sivilin şehit olduğu, 6'sının yaralandığı bilgisi verildi. IŞİD'ın batı yakasından doğudaki Musul Üniversitesi yakınları ile Belediyat Mahallesi'ne patlayıcı yüklü "drone"larla düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.