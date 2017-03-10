(Görüntülü Haber) Musul İl Meclisi Başkanı El Kiki: PKK bölge istikrarını tehdit ediyor

Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Tuzhurmatu, 10 Mart () - Musul İl Meclis Başkanı Beşşar El Kiki, PKK'nın Musul'a bağlı Sincar ilçesinde bulunmasının bölge istikrarını tehdit ettiğini söyledi. Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu, PKK'nın Musul'a bağlı Sincar ilçesinde bulunmasının bölge istikrarını tehdit ettiğini; PKK'nın buradaki varlığının yasal olmadığını ve anayasaya aykırı olduğunu söyledi. El Kiki, Musul İl Meclisi'nin PKK'nın Sincar'daki varlığını kesinlikle reddettiğini de belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu insani yardımlara da vurgu yapan El Kiki, Türk askeri müsteşarlarının Başika Kampı'nda Irak güvenlik güçleri ve Musullulara eğitim vermesinin önemine değindi. PKK'nın Sincar'daki varlığının bölgede istikrarsızlık anlamına geldiğini belirten El Kiki, PKK'ya ait tüm birimlerin de yasal olmadığını ve anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Terör örgütü IŞİD'in Sincar'a girmesi sırasında bazı vatandaşlara yardım sunmak için gelmiş gibi kendilerini lanse etseler bile bunun bölgeyi istila etmelerine bahane olamayacağını ifade eden El Kiki, "Bana göre Sincar'daki PKK aracılığıyla bazı ajandalar uygulanıyor" dedi. Bu ajandaların ne Irak, ne Kürt bölgesi ne de bölge halkı için hayırlı şeyler temenni etmediğini kaydeden El Kiki, bir yılı aşkın bir süre önce Musul İl Meclisi'ndeki tüm Kürt, Arap, Türkmen, Hristiyan ve Ezidi temsilcilerinin Sincar'daki PKK varlığını kesinlikle reddettiğini belirtti. PKK'nın Sincar'daki varlığıyla ilgili Başbakanlık'a resmi kitaplar gönderdiklerini ifade eden Musul İl Meclis başkanı Beşşar El Kiki, güven ve istikrarı bozmaları ve Irak Güvenlik güçleri birimlerinin dışında olmaları nedeniyle Musul İl Meclisi'nin kararıyla PKK'nın bu bölgeyi terk etmesini istediklerini söyledi. PKK'nın varlığı nedeniyle sığınmacı Ezidi ve Müslümanların bölgelerine geri dönemediklerini ve aynı nedenle bölgede imarın da olmadığını ifade eden El Kiki, "Durum öyle bir hal aldı ki, Sincar'da bir kişi bir kişiyi öldürse yasalardan kaçmak için PKK'ya sığınmaya başladı" dedi. Türkiye'nin sadece şimdi değil, daha önceden de hasta ve yaralıları Türkiye'ye göndermek gibi Musul halkına insani desteğinin var olduğunu söyleyen El Kiki, Türk Kızılayı ve AFAD'ın sığınmacılara sunduğu yardımlara da vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin oldukça önemli olduğunu belirten El Kiki, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini de vurguladı. Başika Kampı'nda Irak güvenlik güçlerine sunulan destek hakkında da konuşan El Kiki, Bağdat ile Ankara arasında bazı sorunların olduğunu ancak Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın Bağdat'a gerçekleştirdiği son ziyaretin olumlu bir mesaj olduğunu ifade etti.