(Görüntülü Haber) Musul Havalimanı IŞİD’den geri alındı (2)

Irak Ordusu Musul Havalimanı’nı ele geçirmek üzere başlattığı saldırıda Musul Havalimanı’nı IŞİD’den geri aldı. Pazar günü başlatılan operasyondan günler sonra, Irak’ın ikinci büyük kenti olan Musul’da önemli bir ulaşım noktası olan Musul Havalimanı dört saatte Irak Ordusu’nın kontrolüne geçti. Musul’da havadan ABD uçaklarının desteği görülürken, yerden de bombardıman ile destek veriliyor.